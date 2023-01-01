Огни (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Инженер возвращается на родину и встречает бывшую любовь. Татьяна Догилева в драме Соломона Шустера по мотивам одноименной повести Чехова.



Молодой инженер Николай Ананьев после окончания обучения отправляется в родной город на Кавказе, где прошли его школьные годы. На ро�дине он неожиданно встречает Кисочку — девушку, в которую он раньше был страстно влюблен. Теперь она замужем за известным банкиром, но семейная жизнь не приносит ей счастья. Встреча с Николаем дарит девушке надежду, что она сможет выбраться из рутины провинциальной жизни. Чем обернется встреча двух бывших возлюбленных?



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