Биография

Владимир Новиков — народный артист России, советский и российский театральный и киноактер. Родился в Минске 21 декабря 1951 года. В 1977 году завершил обучение во Всесоюзном государственном институте кинематографии у Сергея Бондарчука. В конце 70-х–начале 80-х годов работал в Театре на Малой Бронной. Участвует в творческих вечерах, занимается литературной деятельностью. Награжден премией «Золотое перо Руси» за сборник «Прости, нас, Господи». Первым фильмом Владимира Новикова стал «Выбор цели» в 1975 году. Его кинобиография включает в том числе такие картины, как «Государственная граница. Фильм 2. Мирное лето 21-го года», «Государственная граница. Фильм 3. Восточный рубеж», «Кука», «Завтрак на траве», «Тайна Эдвина Друда» и сериалы «Высшая мера», «Операция “Сатана”», «Операция “Кукловод”».