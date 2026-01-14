Вскоре после дерзкого ограбления ювелирного магазина в городе происходят два убийства. Опытный следователь подозревает, что между этими преступлениями есть связь. Но доказательств нет. При этом главарь шайки не только не думает скрываться, но спокойно общается со следователем в доме отдыха. Он уверен, что тонко просчитал все ходы, а потому неуязвим...

