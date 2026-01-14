Версия полковника Зорина
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Версия полковника Зорина
9.61978, Версия полковника Зорина
Криминал84 мин18+
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Версия полковника Зорина (фильм, 1978) смотреть онлайн

О фильме

Вскоре после дерзкого ограбления ювелирного магазина в городе происходят два убийства. Опытный следователь подозревает, что между этими преступлениями есть связь. Но доказательств нет. При этом главарь шайки не только не думает скрываться, но спокойно общается со следователем в доме отдыха. Он уверен, что тонко просчитал все ходы, а потому неуязвим...

Страна
СССР
Жанр
Криминал
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Версия полковника Зорина»