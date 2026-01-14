9.61978, Версия полковника Зорина
Криминал84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Версия полковника Зорина (фильм, 1978) смотреть онлайн
О фильме
Вскоре после дерзкого ограбления ювелирного магазина в городе происходят два убийства. Опытный следователь подозревает, что между этими преступлениями есть связь. Но доказательств нет. При этом главарь шайки не только не думает скрываться, но спокойно общается со следователем в доме отдыха. Он уверен, что тонко просчитал все ходы, а потому неуязвим...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АЛРежиссёр
Андрей
Ладынин
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- БИАктёр
Борис
Иванов
- ИВАктёр
Иван
Воронов
- ВТАктёр
Владимир
Тихонов
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- ВБАктёр
Вилнис
Бекерис
- Актриса
Елена
Драпеко
- АВАктёр
Анатолий
Веденкин
- АЕАктриса
Алефтина
Евдокимова
- ШГАктёр
Шавкат
Газиев
- ВВАктриса
Валентина
Воилкова
- АААктёр
Александр
Андрусенко
- АААктёр
Александр
Александров
- ВПАктёр
Владимир
Приходько
- ЮМАктёр
Юрий
Муравицкий
- СКАктёр
Сергей
Калинин
- ВПАктёр
Владлен
Паулус
- ВГАктёр
Вадим
Грачев
- ВНАктёр
Владимир
Новиков
- ИБАктёр
Ибрагим
Барги
- ВКСценарист
Владимир
Кузнецов
- ВШОператор
Виктор
Шейнин
- ГФКомпозитор
Георгий
Фиртич