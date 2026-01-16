Борис Годунов (фильм, 1986) смотреть онлайн

Действие происходит в конце XVI века, накануне «смутного времени». Главное действующее лицо этой исторической трагедии - русский царь Борис Годунов, взошедший на престол вслед за Иваном Грозным после трагических событий: смерти старшего сына Грозного Федора и гибели юного царевича Димитрия.

