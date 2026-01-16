Борис Годунов (фильм, 1986) смотреть онлайн
8.01986, Борис Годунов
Драма, Исторический104 мин0+
О фильме
Действие происходит в конце XVI века, накануне «смутного времени». Главное действующее лицо этой исторической трагедии - русский царь Борис Годунов, взошедший на престол вслед за Иваном Грозным после трагических событий: смерти старшего сына Грозного Федора и гибели юного царевича Димитрия.
СтранаСССР, Польша, Германия
ЖанрИсторический, Драма
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Бондарчук
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- АСАктёр
Александр
Соловьев
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- Актёр
Анатолий
Васильев
- АБАктриса
Адрианна
Беджиньская
- ЕСАктёр
Евгений
Самойлов
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ВБАктёр
Вячеслав
Бутенко
- ЕБАктриса
Елена
Бондарчук
- ГМАктёр
Геннадий
Митрофанов
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ЮЛАктёр
Юрий
Лазарев
- ВСАктёр
Владимир
Седов
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ВААктёр
Вадим
Александров
- Актриса
Ирина
Скобцева
- КГАктриса
Кира
Головко
- ЛКАктриса
Людмила
Коршакова
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ОЛАктёр
Ольгерд
Лукашевич
- МДАктёр
Мариан
Дзендзель
- ВНАктёр
Владимир
Новиков
- ВЯАктёр
Виктор
Яковлев
- ОМАктёр
Олег
Михайлов
- БХАктёр
Борис
Химичев
- АТАктёр
Александр
Титоренко
- НКАктёр
Норберт
Кухинке
- ВСАктёр
Виктор
Смирнов
- ЮШАктёр
Юрий
Шерстнев
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- ЮМАктёр
Юрий
Матюхин
- ВШАктёр
Валерий
Шептекита
- ГДАктриса
Галина
Дёмина
- Актёр
Иван
Лапиков
- НЕАктёр
Николай
Ерофеев
- АСАктёр
Александр
Сайко
- ВКАктёр
Владислав
Комар
- ВЛАктёр
Владимир
Латник
- ОФАктёр
Олег
Федоров
- ЮДАктёр
Юрий
Думчев
- ЕДАктёр
Евгений
Дегтяренко
- АТАктёр
Александр
Толубаев
- ГКАктёр
Галикс
Колчицкий
- ВПАктёр
Валерий
Порошин
- ГДАктёр
Георгий
Дворников
- НТАктриса
Нонна
Терентьева
- БМАктриса
Божена
Миллер
- МБАктёр
Михаил
Бычков
- МСАктёр
Михаил
Солодовник
- Актриса
Людмила
Полякова
- СБСценарист
Сергей
Бондарчук
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- ВМПродюсер
Валерий
Мальков
- ЛСМонтажёр
Людмила
Свириденко
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников