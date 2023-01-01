Биография

Юрий Шерстнев – актер кино и театра, обладатель государственных наград. За свою жизнь сыграл порядка восьмидесяти ролей в фильмах самых различных жанров. Родился в семье военного, которого почти сразу после рождения сына оправили на фронт. В 1942-м году Шерстнев-старший погиб, а маленького Юру с мамой вывезли сначала в Узбекскую СССР, а затем в Удмуртию. Когда война закончилась, семья вернулась в родную Москву. Здесь мальчик впервые заинтересовался актерским мастерством: пошел в драматический кружок, затем окончил школу-студию, служил в «Сфере», снимался в кино. Кроме того, он увлекался музыкой, играл на струнных, духовых и ударных. В последние годы жизни практически утратил зрение и страдал от болезни легких. Именно она стала причиной смерти актера. Типажная внешность артиста стала определяющей при выборе амплуа: в основном режиссеры предлагали Юрию Шерстневу роли отрицательных персонажей. Актер воплотил образы мнимых следователей, белогвардейцев, зеков. Среди самых ярких фильмов Юрия Шерстнева – «Цыган», «Территория», «Город принял» и другие.