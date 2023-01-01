Боец (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сезоны и серии
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Боец
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Криминальная драма о настоящем мужчине, который стойко переносит удары судьбы и остается верен себе.
Убедиться в мужественности Дмитрия Марьянова и обаянии Анны Снаткиной легко, если сериал «Боец» (2004) смотреть онлайн на нашем сайте.
Главный герой сериала «Боец» — бывший морской пехотинец Максим Паладин.
Судьба сводит Максима с талантливым врачом Викой, которая буквально спасает ему жизнь после смертельно опасного ранения. Влюбленные мечтают о свадьбе, но на их пути встают враги отца девушки, состоятельного бизнесмена Павла Варшавского. Беда не приходит одна: из-за предательства лучшего друга Максим оказывается в тюрьме…
Удастся ли ему выжить и разыскать свою невесту? Чтобы узнать это, спешите смотреть онлайн сериал «Боец» 2004 года.
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Информация
Рейтинг
- ЕСРежиссёр
Евгений
Серов
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- АНАктёр
Александр
Носик
- НИАктёр
Наиль
Идрисов
- Актриса
Анна
Снаткина
- АИАктёр
Александр
Ильин
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- Актёр
Александр
Пашутин
- ЮШАктёр
Юрий
Шерстнев
- ВБСценарист
Владимир
Брагин
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бакин
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ОПХудожник
Олег
Потанин
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Борзенко
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- ВГКомпозитор
Вадим
Голутвин
- СТКомпозитор
Сергей
Трофимов