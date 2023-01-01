Боец (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная драма о настоящем мужчине, который стойко переносит удары судьбы и остается верен себе.



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Главный герой сериала «Боец» — бывший морской пехотинец Максим Паладин.

Судьба сводит Максима с талантливым врачом Викой, которая буквально спасает ему жизнь после смертельно опасного ранения. Влюбленные мечтают о свадьбе, но на их пути встают враги отца девушки, состоятельного бизнесмена Павла Варшавского. Беда не приходит одна: из-за предательства лучшего друга Максим оказывается в тюрьме…



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