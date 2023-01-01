Боец
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Боец (сериал, 2004) смотреть онлайн

9.22004, Боец 2 сезона
Драмы, Боевики16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Криминальная драма о настоящем мужчине, который стойко переносит удары судьбы и остается верен себе.

Убедиться в мужественности Дмитрия Марьянова и обаянии Анны Снаткиной легко, если сериал «Боец» (2004) смотреть онлайн на нашем сайте.

Главный герой сериала «Боец» — бывший морской пехотинец Максим Паладин.
Судьба сводит Максима с талантливым врачом Викой, которая буквально спасает ему жизнь после смертельно опасного ранения. Влюбленные мечтают о свадьбе, но на их пути встают враги отца девушки, состоятельного бизнесмена Павла Варшавского. Беда не приходит одна: из-за предательства лучшего друга Максим оказывается в тюрьме…

Удастся ли ему выжить и разыскать свою невесту? Чтобы узнать это, спешите смотреть онлайн сериал «Боец» 2004 года.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Боец»

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