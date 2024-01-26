Боец (сериал, 2004) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Боец. Сезон 1. Серия 6
Драма, Боевик16+

О сериале

Максим Паладин — морской пехотинец. Он был тяжело ранен, но сумел выкарабкаться с того света, чтобы остаться со своей любимой. Вика Варшавская всячески способствовала выздоровлению Максима и хочет выйти за него замуж.

Она работает в самой обычной больнице, она тщательно скрывает, что является дочерью мультимиллионера. Ее отец — Павел Валерьянович Варшавский — когда-то жил от зарплаты до зарплаты, а потом уехал в Америку и там сказочно разбогател. Но здесь, в России, остались люди, которым он что-то должен. Правда, этим людям не нужно «что-то», они хотят забрать все.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

