Боец (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22004, Боец. Сезон 1. Серия 1
Драма, Боевик16+
О сериале
Максим Паладин — морской пехотинец. Он был тяжело ранен, но сумел выкарабкаться с того света, чтобы остаться со своей любимой. Вика Варшавская всячески способствовала выздоровлению Максима и хочет выйти за него замуж.
Она работает в самой обычной больнице, она тщательно скрывает, что является дочерью мультимиллионера. Ее отец — Павел Валерьянович Варшавский — когда-то жил от зарплаты до зарплаты, а потом уехал в Америку и там сказочно разбогател. Но здесь, в России, остались люди, которым он что-то должен. Правда, этим людям не нужно «что-то», они хотят забрать все.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЕСРежиссёр
Евгений
Серов
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- АНАктёр
Александр
Носик
- НИАктёр
Наиль
Идрисов
- Актриса
Анна
Снаткина
- АИАктёр
Александр
Ильин
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- Актёр
Александр
Пашутин
- ЮШАктёр
Юрий
Шерстнев
- ВБСценарист
Владимир
Брагин
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бакин
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ОПХудожник
Олег
Потанин
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Борзенко
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- ВГКомпозитор
Вадим
Голутвин
- СТКомпозитор
Сергей
Трофимов