Боец (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Максим Паладин — морской пехотинец. Он был тяжело ранен, но сумел выкарабкаться с того света, чтобы остаться со своей любимой. Вика Варшавская всячески способствовала выздоровлению Максима и хочет выйти за него замуж.



Она работает в самой обычной больнице, она тщательно скрывает, что является дочерью мультимиллионера. Ее отец — Павел Валерьянович Варшавский — когда-то жил от зарплаты до зарплаты, а потом уехал в Америку и там сказочно разбогател. Но здесь, в России, остались люди, которым он что-то должен. Правда, этим людям не нужно «что-то», они хотят забрать все.

