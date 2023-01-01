Боец. Сезон 1
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Боец (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

9.22004, Боец. Сезон 1 12 серий
Драмы, Боевики16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Максим Паладин — морской пехотинец. Он был тяжело ранен, но сумел выкарабкаться с того света, чтобы остаться со своей любимой. Вика Варшавская всячески способствовала выздоровлению Максима и хочет выйти за него замуж.

Она работает в самой обычной больнице, она тщательно скрывает, что является дочерью мультимиллионера. Ее отец — Павел Валерьянович Варшавский — когда-то жил от зарплаты до зарплаты, а потом уехал в Америку и там сказочно разбогател. Но здесь, в России, остались люди, которым он что-то должен. Правда, этим людям не нужно «что-то», они хотят забрать все.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Боец»

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