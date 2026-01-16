Город Зеро
Город Зеро

Город Зеро (фильм, 1988) смотреть онлайн

8.61988, Город Зеро
Фантастика, Драма101 мин18+
О фильме

Инженер Московского механического завода Алексей Варакин приезжает в провинциальный город по делам своего завод. Вдруг вокруг него начинает разворачиваться цепь абсурдных событий, в том числе трагических и кровавых. Он хочет поскорее вырваться из этого города, но события запутываются вокруг него таким образом, что ему становится всё труднее и труднее это сделать.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Детектив
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город Зеро»