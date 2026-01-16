Город Зеро (фильм, 1988) смотреть онлайн

Инженер Московского механического завода Алексей Варакин приезжает в провинциальный город по делам своего завод. Вдруг вокруг него начинает разворачиваться цепь абсурдных событий, в том числе трагических и кровавых. Он хочет поскорее вырваться из этого города, но события запутываются вокруг него таким образом, что ему становится всё труднее и труднее это сделать.

