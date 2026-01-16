Город Зеро (фильм, 1988) смотреть онлайн
8.61988, Город Зеро
Фантастика, Драма101 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Инженер Московского механического завода Алексей Варакин приезжает в провинциальный город по делам своего завод. Вдруг вокруг него начинает разворачиваться цепь абсурдных событий, в том числе трагических и кровавых. Он хочет поскорее вырваться из этого города, но события запутываются вокруг него таким образом, что ему становится всё труднее и труднее это сделать.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Детектив
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Леонид
Филатов
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Алексей
Жарков
- Актёр
Петр
Щербаков
- ЮШАктёр
Юрий
Шерстнев
- ЕААктриса
Елена
Аржаник
- ТХАктриса
Татьяна
Хвостикова
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ВКПродюсер
Владимир
Клименко
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев