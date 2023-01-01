Биография

Елена Аржаник – актриса советского и российского кино, родилась в Ленинградской области в 1960 году. Детские годы Елена провела в родном Колпино. Получила среднее образование. Уехала в северную столицу и успешно сдала экзамены в театральный вуз, но, проучившись всего год, переехала в столицу и поступила в училище имени Щукина. После окончания училища выступала на сцене Театра Комиссаржевской в городе на Неве. В короткий срок стала ведущей актрисой театральной труппы. Елена была замужем дважды. Первый брак актрисы был экстремальным. Супруг, известный в криминальных кругах тремя судимостями, был арестован за очередное преступление. Второй избранник Елены – музыкант с необычной фамилией Воробофф. У супругов родились сын и дочь. В кино Елена начала сниматься еще в школьном возрасте. Первым фильмом 14-летней Аржаник была картина для детей «Пятерка за лето». В 1976 году девушке несказанно повезло: она попала в актерский состав знаменитой киноленты «Ключ без права передачи» Динары Асановой. Через 2 года Елена Аржаник сыграла роль в фильме «Молодая жена». Среди известных фильмов с ее участием – картины «Немухинские музыканты» и «За прекрасных дам!». С 1992 года актриса в кино не снималась. Перерыв затянулся на долгих 16 лет. В 2008 году Елена сыграла эпизодическую роль в «Шпионских играх».