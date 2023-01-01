Палач (сериал, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Желая отомстить своим насильникам, женщина просит помощи у криминального авторитета. Триллер с Ириной Метлицкой и Андреем Соколовым.



Успешная и красивая журналистка Ольга приезжает на дачу к своей подруге Свете, где ее накачивают наркотиками и насилуют трое друзей-картежников. В этот момент в доме находится четвертый мужчина Андрей, который не участвует в преступлении, но и не помогает бедной женщине. Сумев выбраться из дачной ловушки, Ольга спешит в больницу. Прибывший полицейский предлагает пострадавшей написать заявление, однако она решает взять справедливость в свои руки. Чтобы отомстить мерзавцам, Ольга продает дорогие бабушкины серьги и покупает услуги бандита по имени Вальдемар. Так запускается механизм мести, и отчаянная журналистка уже ничего не может изменить.



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