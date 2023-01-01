Биография

Борис Галкин – актер, сценарист, режиссер, продюсер, композитор, телеведущий. Получил звание «Народный артист РФ». В течение 13 лет вел программу «Служу Отчизне!», записал два музыкальных альбома. В детстве Борис не интересовался театральным искусством, его больше увлекали спортивные занятия. В старших классах он начал увлекаться литературой и даже ходил в студию, где занятия вел известный актер Константин Титов. Он первым обратил внимание на способности будущего актера и дал ему рекомендательное письмо, чтобы помочь потупить в вуз. Однако в Высшее театральное училище им. Щукина юноша был зачислен без этого письма. Первые роли Борис Галкин сыграл на сцене Московского театра сатиры, где работал после окончания вуза. С 1971 г. он сотрудничал с разными театрами Новгорода и Москвы в роли актера и режиссера. В 1977 г. Галкин получил режиссерское образование, окончив курсы при ГИТИСе. В кино актер появился еще в возрасте 15 лет. Первым для Бориса Галкина стал фильм «Увольнение на берег». Всесоюзную известность артист получил благодаря военной картине «В зоне особого внимания». Затем его часто приглашали в военные драматические фильмы: «Один и без оружия», «Ожидание полковника Шалыгина», «Десантный батя», «Отставник», «МУР. Третий фронт».