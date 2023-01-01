Все кого-то любят... (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Григорий уже много лет работает водолазом на Охотском море. Он очень тоскует по своему шестилетнему сыну Димке и решает вернуться в родной город, чтобы предложить бывшей жене Кате попробовать как-то наладить совместную жизнь. Приехав, он узнает, что у Кати новый муж и она ждет от него ребенка. �Григорий просит отдать ему сына в обмен на все заработанные на севере деньги, и Катя, после недолгого колебания, соглашается.



Все кого-то любят смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.