Все кого-то любят...
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Все кого-то любят...

Все кого-то любят... (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

7.71988, Все кого-то любят...
Драмы47 мин16+

Сюжет

Григорий уже много лет работает водолазом на Охотском море. Он очень тоскует по своему шестилетнему сыну Димке и решает вернуться в родной город, чтобы предложить бывшей жене Кате попробовать как-то наладить совместную жизнь. Приехав, он узнает, что у Кати новый муж и она ждет от него ребенка. Григорий просит отдать ему сына в обмен на все заработанные на севере деньги, и Катя, после недолгого колебания, соглашается.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

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