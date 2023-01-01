Все кого-то любят... (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
7.71988, Все кого-то любят...
Драмы47 мин16+
Сюжет
Григорий уже много лет работает водолазом на Охотском море. Он очень тоскует по своему шестилетнему сыну Димке и решает вернуться в родной город, чтобы предложить бывшей жене Кате попробовать как-то наладить совместную жизнь. Приехав, он узнает, что у Кати новый муж и она ждет от него ребенка. �Григорий просит отдать ему сына в обмен на все заработанные на севере деньги, и Катя, после недолгого колебания, соглашается.
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Информация
Рейтинг
- ДЗРежиссёр
Дмитрий
Зайцев
- Актёр
Борис
Галкин
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- ВСАктёр
Владимир
Сичкарь
- АШАктриса
Антонина
Шуранова
- ВГАктёр
Виктор
Гоголев
- ИБАктриса
Ирина
Баубель
- ДКАктёр
Дмитрий
Кучин
- ТЧАктриса
Татьяна
Чекатовская
- АПАктёр
Арнольд
Помазан
- ЛКАктриса
Людмила
Ксенофонтова
- ФКСценарист
Федор
Конев
- НСХудожница
Наталья
Сардарова
- ОШОператор
Олег
Шкляревский
- ИВКомпозитор
Игорь
Волчек