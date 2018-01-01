Биография

Людмила Ксенофонтова – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 30 апреля 1927 года. Удостоена звания Заслуженной артистки. Фильмография насчитывает более 65 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 40 ролей закадрового дубляжа иностранных фильмов. Амплуа актрисы – характерные героини, по праву считается мастером эпизода. Актриса работала на киностудии Ленфильм. Сниматься в кино начала с 1966 года. Первым фильмом Людмилы Ксенофонтовой стала историческая драма «В городе С.». В 1973 году снялась в биографической драме «Открытая книга». Спустя год на экраны вышла криминальная кинолента «Сержант милиции». В 1975 году небольшую роль Людмила Ксенофонтова исполнила в исторической мелодраме «Звезда пленительного счастья». Партнерами по съемочной площадке стали Ирина Купченко, Алексей Баталов, Наталья Бондарчук, Олег Стриженов и др. В 1978 году актриса участвовала в съемках криминального детектива «Золотая мина». Главные роли в кинокартине исполнили Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль, Лариса Удовиченко. В том же году на экраны вышла музыкальная комедия «Летучая мышь» с Ю. Соломиным и Л. Максаковой в главных ролях. В начале 2000-х актриса снималась в рейтинговых сериалах.