Трижды о любви
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Трижды о любви

Трижды о любви (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.31981, Трижды о любви
Драмы, Мелодрамы83 мин18+

Сюжет

Колхозный шофер Василий Лобанов возвращается из армии и узнает, что его любимая вышла замуж. Ему предстоит не только осознать случившееся, но и выбрать подходящую себе невесту по собственной системе.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb