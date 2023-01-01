Трижды о любви (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.31981, Трижды о любви
Драмы, Мелодрамы83 мин18+
Сюжет
Колхозный шофер Василий Лобанов возвращается из армии и узнает, что его любимая вышла замуж. Ему предстоит не только осознать случившееся, но и выбрать подходящую себе невесту по собственной системе.
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Трегубович
- СПАктёр
Сергей
Проханов
- МТАктриса
Марина
Трегубович
- Актриса
Марина
Левтова
- НШАктриса
Надежда
Шумилова
- ВКАктриса
Валентина
Ковель
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- ИААктёр
Иван
Агафонов
- ЕОАктриса
Елена
Облеухова
- Актёр
Алексей
Жарков
- ЛКАктриса
Людмила
Ксенофонтова
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НПОператор
Николай
Покопцев
- ГПКомпозитор
Георгий
Портнов