Трижды о любви (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Колхозный шофер Василий Лобанов возвращается из армии и узнает, что его любимая вышла замуж. Ему предстоит не только осознать случившееся, но и выбрать подходящую себе невесту по собственной системе.



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