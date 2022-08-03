Аплодисменты, аплодисменты... (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Аплодисменты, аплодисменты...
Мюзикл72 мин0+

Фильм - своеобразный бенефис Людмилы Гурченко. Ее героиня - артистка «песенно-развлекательного» жанра, которая мечтает сыграть настоящую драматическую роль. И вот к ней попадает сценарий ее мечты, и ей предстоит убедить режиссера в том, что она сможет отказаться от наработанных годами работы на эстраде «штампах» и справиться с этой ролью.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb