Аплодисменты, аплодисменты... (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.61984, Аплодисменты, аплодисменты...
Мюзикл72 мин0+
О фильме
Фильм - своеобразный бенефис Людмилы Гурченко. Ее героиня - артистка «песенно-развлекательного» жанра, которая мечтает сыграть настоящую драматическую роль. И вот к ней попадает сценарий ее мечты, и ей предстоит убедить режиссера в том, что она сможет отказаться от наработанных годами работы на эстраде «штампах» и справиться с этой ролью.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВБРежиссёр
Виктор
Бутурлин
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актёр
Олег
Табаков
- ТПАктриса
Татьяна
Паркина
- ГИАктриса
Гелена
Ивлиева
- ЛЛАктёр
Лев
Лемке
- АПАктёр
Аркадий
Пышняк
- АТАктриса
Анна
Твеленева
- ЛКАктриса
Людмила
Ксенофонтова
- АПАктёр
Альгирдас
Паулавичюс
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ВВОператор
Владимир
Васильев
- АМКомпозитор
Александр
Морозов