Аплодисменты, аплодисменты...
Актёры и съёмочная группа фильма «Аплодисменты, аплодисменты...»

Режиссёры

Виктор Бутурлин

Режиссёр

Актёры

Людмила Гурченко

АктрисаВалерия Васильевна Гончарова
Олег Табаков

АктёрШевцов
Татьяна Паркина

АктрисаНиночка
Гелена Ивлиева

Актрисаактриса
Лев Лемке

АктёрЛев
Аркадий Пышняк

Актёр
Анна Твеленева

АктрисаЛюба
Людмила Ксенофонтова

Актрисаактриса
Альгирдас Паулавичюс

Актёр
Александр Филиппенко

АктёрВадим Петрович Гончаров

Сценаристы

Виктор Мережко

Сценарист

Операторы

Владимир Васильев

Оператор

Композиторы

Александр Морозов

Композитор