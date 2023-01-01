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Людмила Гурченко
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

Карьера
Актриса
Дата рождения
12 ноября 1935 г. (75 лет)
Дата смерти
30 марта 2011 г.

Биография

Гурченко Людмила Марковна известна как народная артистка СССР. Удостоена многих наград. Внесла огромный вклад в киноискусство. Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 г. Детство артистки проходило в военные годы. Изначально Людмила жила с отцом и матерью в Харькове в однокомнатной квартире. Родители работали в филармонии, девочка часто ходила с ними туда. С началом войны отец, несмотря на инвалидность, отправился на фронт. Когда Людмиле исполнилось 6 лет, Харьков был оккупирован. По окончании войны пошла в музыкальную и среднюю школу. Затем поехала в Москву поступать во ВГИК. Дебютом в кино для Гурченко стала картина «Дорога правды», вышедшая в 1956 г. Выступать начала еще в 6 лет, перед фашистами, оккупировавшими Харьков, чтобы прокормиться. В основном исполняла фрагменты из немецких оперетт. Людмила Гурченко снималась преимущественно в мюзиклах. Драматических ролей ей досталось всего несколько. Известные фильмы Людмилы Гурченко: «Карнавальная ночь», «Укротители велосипедов», «Живой труп», «Дверь без замка», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Шурочка», «Двадцать дней без войны», «Строится мост», «Человек с гитарой», «Табачный капитан» и многие другие. В возрасте 75 лет, 30 марта 2011 года, легендарная актриса Людмила Гурченко ушла из жизни, оставив неизгладимый след в истории кино.

Фильмография

Актриса