Людмила Гурченко
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 12 ноября 1935 г. (75 лет)
- Дата смерти
- 30 марта 2011 г.
Биография
Гурченко Людмила Марковна известна как народная артистка СССР. Удостоена многих наград. Внесла огромный вклад в киноискусство. Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 г. Детство артистки проходило в военные годы. Изначально Людмила жила с отцом и матерью в Харькове в однокомнатной квартире. Родители работали в филармонии, девочка часто ходила с ними туда. С началом войны отец, несмотря на инвалидность, отправился на фронт. Когда Людмиле исполнилось 6 лет, Харьков был оккупирован. По окончании войны пошла в музыкальную и среднюю школу. Затем поехала в Москву поступать во ВГИК. Дебютом в кино для Гурченко стала картина «Дорога правды», вышедшая в 1956 г. Выступать начала еще в 6 лет, перед фашистами, оккупировавшими Харьков, чтобы прокормиться. В основном исполняла фрагменты из немецких оперетт. Людмила Гурченко снималась преимущественно в мюзиклах. Драматических ролей ей досталось всего несколько. Известные фильмы Людмилы Гурченко: «Карнавальная ночь», «Укротители велосипедов», «Живой труп», «Дверь без замка», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Шурочка», «Двадцать дней без войны», «Строится мост», «Человек с гитарой», «Табачный капитан» и многие другие. В возрасте 75 лет, 30 марта 2011 года, легендарная актриса Людмила Гурченко ушла из жизни, оставив неизгладимый след в истории кино.
Фильмография
Актриса
- 7.6
Прохиндиада 21994, 90 минБесплатно
- 8.2
Ожог1988, 65 минБесплатно
- 8.5
Прохиндиада, или бег на месте1984, 84 минБесплатно
- 8.5
Аплодисменты, аплодисменты...1984, 72 минБесплатно
- 8.1
Шурочка1982, 92 минБесплатно
- 8.7
Уходя — уходи1978, 85 минБесплатно
- 8.7
Обратная связь1977, 87 минБесплатно
- 7.9
Вторая попытка Виктора Крохина1977, 91 минБесплатно
- 9.0
Двадцать дней без войны1976, 96 минБесплатно
- 9.5
Небесные ласточки1976
- 9.2
Шаг навстречу1975, 73 минБесплатно
- 9.1
Строговы1975
- 9.4
Соломенная шляпка1974
- 9.3
Табачный капитан1972, 81 минБесплатно
- 9.1
Тень1971, 86 минБесплатно
- 9.2
Мой добрый папа1970, 66 минБесплатно
- 9.0
Рабочий поселок1965, 129 минБесплатно
- 9.3
Балтийское небо1960