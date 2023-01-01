Биография

Гурченко Людмила Марковна известна как народная артистка СССР. Удостоена многих наград. Внесла огромный вклад в киноискусство. Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 г. Детство артистки проходило в военные годы. Изначально Людмила жила с отцом и матерью в Харькове в однокомнатной квартире. Родители работали в филармонии, девочка часто ходила с ними туда. С началом войны отец, несмотря на инвалидность, отправился на фронт. Когда Людмиле исполнилось 6 лет, Харьков был оккупирован. По окончании войны пошла в музыкальную и среднюю школу. Затем поехала в Москву поступать во ВГИК. Дебютом в кино для Гурченко стала картина «Дорога правды», вышедшая в 1956 г. Выступать начала еще в 6 лет, перед фашистами, оккупировавшими Харьков, чтобы прокормиться. В основном исполняла фрагменты из немецких оперетт. Людмила Гурченко снималась преимущественно в мюзиклах. Драматических ролей ей досталось всего несколько. Известные фильмы Людмилы Гурченко: «Карнавальная ночь», «Укротители велосипедов», «Живой труп», «Дверь без замка», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Шурочка», «Двадцать дней без войны», «Строится мост», «Человек с гитарой», «Табачный капитан» и многие другие. В возрасте 75 лет, 30 марта 2011 года, легендарная актриса Людмила Гурченко ушла из жизни, оставив неизгладимый след в истории кино.