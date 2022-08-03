Любовь и голуби
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Любовь и голуби

Любовь и голуби (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.81984, Любовь и голуби
Мелодрама, Комедия104 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Вася и Надежда живут уже многие годы душа в душу в одной из небольших деревень. Однажды Вася отправляется на море по путевке с работы. Там у него завязывается роман с городской интеллектуалкой.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и голуби»