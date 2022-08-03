Любовь и голуби (фильм, 1984) смотреть онлайн
9.81984, Любовь и голуби
Мелодрама, Комедия104 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Александр
Михайлов
- НДАктриса
Нина
Дорошина
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актёр
Сергей
Юрский
- НТАктриса
Наталья
Тенякова
- ЯЛАктриса
Янина
Лисовская
- ИЛАктёр
Игорь
Лях
- ЛСАктриса
Лада
Сизоненко
- Актёр
Владимир
Меньшов
- КМАктёр
Константин
Михайлов
- ВГСценарист
Владимир
Гуркин
- Продюсер
Александр
Литвинов
- НМХудожница
Наталья
Монева
- РПМонтажёр
Регина
Песецкая
- ВЛКомпозитор
Валентин
Левашов