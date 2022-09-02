Шурочка (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
8.01982, Шурочка
Драма, Исторический92 мин18+
О фильме
Подпоручику Ромашову является Шурочка Николаева. Разрываясь между любовью и чувством долга, Ромашов вызывает мужа Шурочки, своего капитана Николаева на дуэль.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Иосиф
Хейфиц
- ЕФАктриса
Елена
Финогеева
- АНАктёр
Андрей
Николаев
- Актриса
Людмила
Гурченко
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- Актёр
Станислав
Садальский
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- НФАктёр
Николай
Ферапонтов
- Актёр
Иван
Дмитриев
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- Сценарист
Иосиф
Хейфиц
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук