Шурочка
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Шурочка

Шурочка (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

8.01982, Шурочка
Драма, Исторический92 мин18+

О фильме

Подпоручику Ромашову является Шурочка Николаева. Разрываясь между любовью и чувством долга, Ромашов вызывает мужа Шурочки, своего капитана Николаева на дуэль.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb