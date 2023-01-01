Вторая попытка Виктора Крохина (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Как и многие дети послевоенных лет, Витька рос без отца. Мать много работала, и мальчишку воспитывала улица. Там он научился драться, а упрямство и сила кулаков привели его на ринг. И вскоре уличный мальчишка становится чемпионом Европы по боксу...



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