Вторая попытка Виктора Крохина (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.01977, Вторая попытка Виктора Крохина
Драма91 мин18+
О фильме
Как и многие дети послевоенных лет, Витька рос без отца. Мать много работала, и мальчишку воспитывала улица. Там он научился драться, а упрямство и сила кулаков привели его на ринг. И вскоре уличный мальчишка становится чемпионом Европы по боксу...
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb