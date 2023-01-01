Вторая попытка Виктора Крохина
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Вторая попытка Виктора Крохина

Вторая попытка Виктора Крохина (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.01977, Вторая попытка Виктора Крохина
Драма91 мин18+

О фильме

Как и многие дети послевоенных лет, Витька рос без отца. Мать много работала, и мальчишку воспитывала улица. Там он научился драться, а упрямство и сила кулаков привели его на ринг. И вскоре уличный мальчишка становится чемпионом Европы по боксу...

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb