Уходя — уходи (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Робкий бухгалтер решается дать отпор обидчику. Людмила Гурченко и Виктор Павлов в советской комедии.



Скромный бухгалтер овощной базы Дмитрий Сулин регулярно попадает в нелепые ситуации. Виной тому доброта и наивность: работяга робеет перед женой, не спорит с друзьями и готов отдать случайному незнакомцу последнее, что у него есть. Столкнувшись однажды с откровенным хамством, бухгалтер вдруг дает достойный отпор обидчику. И вот теперь Дмитрий больше не намерен страдать из-за своей честности и нерешительности — он будет отстаивать свою правду всегда и везде!



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