Уходя — уходи (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Робкий бухгалтер решается дать отпор обидчику. Людмила Гурченко и Виктор Павлов в советской комедии.
Скромный бухгалтер овощной базы Дмитрий Сулин регулярно попадает в нелепые ситуации. Виной тому доброта и наивность: работяга робеет перед женой, не спорит с друзьями и готов отдать случайному незнакомцу последнее, что у него есть. Столкнувшись однажды с откровенным хамством, бухгалтер вдруг дает достойный отпор обидчику. И вот теперь Дмитрий больше не намерен страдать из-за своей честности и нерешительности — он будет отстаивать свою правду всегда и везде!
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Информация
Рейтинг
- ВТРежиссёр
Виктор
Трегубович
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актриса
Людмила
Гурченко
- МТАктриса
Марина
Трегубович
- Актёр
Николай
Рыбников
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- Актриса
Наталья
Гундарева
- ОКАктёр
Олег
Кононов
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ЕПАктриса
Елена
Павловская
- НСАктёр
Николай
Сытин
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ВТСценарист
Виктор
Трегубович
- ЛТСценарист
Леонид
Треер
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- АККомпозитор
Александр
Колкер