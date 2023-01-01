Биография

Виктор Мережко – актер, режиссер, сценарист и телеведущий, родился 28 июля 1937. Обладает званием народного артиста РФ, стал лауреатом государственной премии СССР, член Союза писателей и секретарь Союза кинематографистов РФ. Написал более 50 сценариев к фильмам и телевизионным сериалам, среди которых такие культовые кинокартины, как «Здравствуй и прощай», «Полеты во сне и наяву», «Родня». В 1968 стал выпускником ВГИКа. Еще будучи студентом Мережко написал сценарий, по которому сняли короткометражный фильм. Работал как драматург, его пьесы до сих пор можно увидеть на сценах театров. С 1989 по 1993 проводил обзоры лучших кинокартин для телезрителей в рамках «Кинопанорамы», а с 1994 по 2002 год делал обзоры уже в эфире «Мое кино». Является одним из основателей канала «ТВ-6 Москва». Принимал непосредственное участие в создании и реализации проекта «Поют звезды театра и кино». В фильмах Виктора Мережко прослеживается интерес к этической проблематике и социальной теме. Его работы базируются на традициях советской прозы. Мережко работал над сценариями не только к фильмам, но и к мультфильмам, среди которых такие знакомые всем работы, как «Приключения пингвиненка Лоло». Сценарист единожды женат, в семье родились сын и дочь.