Премудрый пескарь (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
9.31979, Премудрый пескарь
Мультфильм, Короткометражка9 мин0+
О фильме
Когда-то жил пескарь, который был страшным трусом и не высовывался из своей норы. Вот так вся жизнь и прошла мимо – ни детей, ни семью он так и не завел. Только перед смертью пескарь задумался о пустоте прожитых лет: никому он не помог, никому не нужен и никто о нем никогда не вспомнит…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb