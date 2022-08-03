Когда-то жил пескарь, который был страшным трусом и не высовывался из своей норы. Вот так вся жизнь и прошла мимо – ни детей, ни семью он так и не завел. Только перед смертью пескарь задумался о пустоте прожитых лет: никому он не помог, никому не нужен и никто о нем никогда не вспомнит…

