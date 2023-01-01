Биография

Родился 29 августа 1929 года в Кировской области. Прежде всего он известен как мультипликатор, художник кино, режиссер Валентин Караваев. В 1997 году он получил звание «Заслуженный деятель искусств». Закончил ВГИК по специализации «мультипликационные фильмы». Начиная с 1970-го года работал на студии «Союзмультфильм». Он внедрил в мультипликацию элементы сатиры и юмора, по сценарию Ливанова в 40 лет снял дипломный фильм «Дед Мороз и лето». Этот фильм в то время был хитом не только для детей, но и для взрослых. После выхода этой ленты Караваев становится большим режиссером на киностудии «Союзмультфильм». Валентин Караваев постоянно находился в поиске, много времени уходило на кино для детей. Со временем режиссер возвратился к сатире, выходят фильмы Караваева «Премудрый пескарь» и «История одного города». Караваев работает в журнале «Фитиль», снимает для него сюжеты. После многолетних поисков наконец на свет появляется мультфильм «Возвращение блудного попугая». Попугай Кеша стал любимцем детворы и не только. Выходит несколько новых серий этой ленты. После перестройки при Московском детском фонде была создана студия «Анимафильм», которую Караваев возглавил. Умер режиссер 11 декабря 2001-го года.