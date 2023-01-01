Возвращение Блудного попугая
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Возвращение Блудного попугая

Возвращение Блудного попугая (мультсериал, 1984) смотреть онлайн

1984, Возвращение Блудного попугая 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Популярный мультсериал про попугая с несносным характером и голосом Геннадия Хазанова. Кеша живет у школьника Вовки, вечно смотрит телевизор и мечтает опробовать увиденное на собственных перьях. Тяга к новым впечатлениям то и дело толкает любознательного попугая на сомнительные приключения.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возвращение Блудного попугая»

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