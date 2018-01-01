Возвращение Блудного попугая (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.11984, Возвращение Блудного попугая. Часть 1
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+
О сериале
Популярный мультсериал про попугая с несносным характером и голосом Геннадия Хазанова. Кеша живет у школьника Вовки, вечно смотрит телевизор и мечтает опробовать увиденное на собственных перьях. Тяга к новым впечатлениям то и дело толкает любознательного попугая на сомнительные приключения.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Валентин
Караваев
- АДРежиссёр
Александр
Давыдов
- Актёр
Геннадий
Хазанов
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- НЧАктриса
Наталия
Ченчик
- ВКАктёр
Валентин
Караваев
- ГКАктёр
Герман
Качин
- ВКСценарист
Валентин
Караваев
- АКСценарист
Александр
Курляндский
- ЛМПродюсер
Лилиана
Монахова
- НСПродюсер
Нина
Сучкова
- АСХудожник
Анатолий
Савченко
- ОВМонтажёр
Ольга
Василенко
- СКОператор
Светлана
Кощеева
- АЧОператор
Александр
Чеховский
- АРКомпозитор
Александр
Раскатов