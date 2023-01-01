Биография

Геннадий Хазанов – народный артист РСФСР, актер, известный юморист, пародист, а также эстрадный артист. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I степеней. С 1997 г. руководит деятельностью Театра эстрады в Москве. Будущий актер Геннадий Хазанов появился на свет в неполной московской семье 1 декабря 1945 г. Несмотря на все желание, с первой попытки поступить в творческие вуз Москвы артисту не удается. С 1962 г. принимает активное участие в студенческой самодеятельности Московского инженерно-строительного института. В 1965 г. со второй попытки поступает в эстрадно-цирковое училище, а в 1971 г. переходит в Москонцерт, где начинает выступать в жанре пародии. В 1970 г. женился на Злате Эльбаум, в браке с которой живет до сих пор и имеет дочь. С 1970 года совмещает эстрадную деятельность с актерской карьерой. Известность принесла артисту миниатюра «Студент кулинарного техникума», которую показали на телевидении в 1975 г. Первыми актерскими работами стали роли озвучивания в таких известных советских мультфильмах, как «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Приключения кота Леопольда». На большом экране дебютным стал для Геннадия Хазанова фильм «Бушует \"Маргарита\"». В дальнейшем снимался в «Ералаше», «Моя прекрасная няня», а также играл в картинах «Маленький гигант большого секса», «Фурцева. Легенда о Екатерине», ремейке «Кавказская пленница». С 2011 г. выступал ведущим в шоу «Семейный приговор», а также являлся членом судейской комиссии в проектах КВН, «Один в один!», «Повтори!», «Театр эстрады», «Точь-в-точь»."