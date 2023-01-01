Ну, погоди! № 2
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Ну, погоди! № 2

Ну, погоди! № 2 (мультфильм, 1970) смотреть онлайн

1970, Ну, погоди! № 2
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+

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Сюжет

Культовый отечественный мультсериал, чья история берет начало в 1969 году. Главные герои ― непримиримые антагонисты Волк и Заяц. Первый, безобразник и задира, так и норовит съесть добродушного зайчишку, который, однако, оказывается достаточно хитрым и смекалистым, чтобы убежать от негодяя.

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Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ну, погоди! № 2»

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