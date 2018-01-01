WinkГеоргий Гаранян
Георгий Гаранян
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 15 августа 1934 г. (75 лет)
- Дата смерти
- 11 января 2010 г.
Фильмография
Композитор
- 8.2
Остров погибших кораблей1987
- 9.6
Покровские ворота1982, 132 мин
Нежданно-негаданно1982, 81 мин
- 7.6
Вечерний лабиринт1980, 71 мин
- 9.3
Барс лесных дорог1978, 5 минБесплатно
- 9.4
Ну, погоди! № 21970, 9 минБесплатно
Золотой мальчик1969, 16 минБесплатно
Солнечное зернышко1969, 9 минБесплатно
- 9.4
Ну, погоди!1969
- 9.4
Ну, погоди! № 11969, 9 минБесплатно
Обогнал...1969, 3 минБесплатно