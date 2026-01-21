Нежданно-негаданно
Нежданно-негаданно (фильм, 1982) смотреть онлайн

Мелодрама, Комедия81 мин12+
Скромная сотрудница сберкассы получает в наследство ценнейшую коллекцию произведений искусства. Нежданно свалившееся богатство так меняет течение жизни героини, что она уже не знает, радоваться ей или огорчаться. И только лишившись всего, молодая женщина понимает, что ей на самом деле нужно для счастья...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb