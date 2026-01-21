Нежданно-негаданно (фильм, 1982) смотреть онлайн

Скромная сотрудница сберкассы получает в наследство ценнейшую коллекцию произведений искусства. Нежданно свалившееся богатство так меняет течение жизни героини, что она уже не знает, радоваться ей или огорчаться. И только лишившись всего, молодая женщина понимает, что ей на самом деле нужно для счастья...

