Нежданно-негаданно (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Нежданно-негаданно
Мелодрама, Комедия81 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Скромная сотрудница сберкассы получает в наследство ценнейшую коллекцию произведений искусства. Нежданно свалившееся богатство так меняет течение жизни героини, что она уже не знает, радоваться ей или огорчаться. И только лишившись всего, молодая женщина понимает, что ей на самом деле нужно для счастья...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ГМРежиссёр
Геннадий
Мелконян
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Сергей
Мартынов
- Актёр
Олег
Анофриев
- СПАктриса
Светлана
Петросьянц
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ГГКомпозитор
Георгий
Гаранян