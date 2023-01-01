Биография

Татьяна Ташкова — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Волгограде 24 августа 1956 года. С детства была активным и творческим ребенком: занималась гимнастикой, играла в баскетбол, посещала клуб интернациональной дружбы, любила рисовать и петь. Позже начала ходить в драматический кружок. Образование получила в театральном училище имени Щукина. Сниматься в кино Татьяна Ташкова начала еще в студенческие годы: первой работой стал эпизод в картине «Когда наступает сентябрь». После этого ее творческая копилка работ стала активно пополняться, в том числе и главными ролями. Успех и зрительская симпатия пришли к ней в 22 год, когда Татьяна воплотила на экране образ учительницы Лидии Михайловны в драме «Уроки французского». В копилке актрисы более 70 работ в кино и сериалах, среди которых «Только вдвоем», «Бегущая от любви», «Редкая группа крови», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVII», «Хор», «Ландыш серебристый — 2». Творческая биография включает и службу в театрах: Татьяна была актрисой Театра-студии киноактера, затем вошла в труппу Центра театра и кино на Поварской. Известна также по роли тети Аси из рекламного ролика отбеливающего порошка.