Таможня (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Контрабандист, перевозящий на теплоходе золотые монеты, сбрасывает за борт случайно увидевшего секретный груз механика. В ленинградском порту на осмотр этого корабля направляется молодой таможенник, друг которого работает на судне врачом.



Убийца подкладывает золото в багаж врача, а таможенник пропускает друга без досмотра. Контрабандист приезжает к врачу домой и забирает золото, пригрозив, что отвечать придется именно доктору, а не ему. Клубок этих загадочных событий и предстоит распутать новому сотруднику таможни - Юрию Хорунжеву.



Таможня смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.