Таможня (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Контрабандист, перевозящий на теплоходе золотые монеты, сбрасывает за борт случайно увидевшего секретный груз механика. В ленинградском порту на осмотр этого корабля направляется молодой таможенник, друг которого работает на судне врачом.
Убийца подкладывает золото в багаж врача, а таможенник пропускает друга без досмотра. Контрабандист приезжает к врачу домой и забирает золото, пригрозив, что отвечать придется именно доктору, а не ему. Клубок этих загадочных событий и предстоит распутать новому сотруднику таможни - Юрию Хорунжеву.
Таможня смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Муратов
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Вадим
Яковлев
- Актёр
Владимир
Еремин
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- ВЗАктёр
Валерий
Захарьев
- ЮБАктёр
Юрий
Башков
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ВСАктёр
Вячеслав
Сорокин
- ИКСценарист
Исай
Константинов
- ВМСценарист
Владимир
Мазур
- ГСМонтажёр
Гюльсюм
Субаева
- ВВОператор
Владимир
Васильев
- АМКомпозитор
Александр
Михайлов