Таможня
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Таможня (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

8.81982, Таможня
Криминал73 мин12+

Сюжет

Контрабандист, перевозящий на теплоходе золотые монеты, сбрасывает за борт случайно увидевшего секретный груз механика. В ленинградском порту на осмотр этого корабля направляется молодой таможенник, друг которого работает на судне врачом.

Убийца подкладывает золото в багаж врача, а таможенник пропускает друга без досмотра. Контрабандист приезжает к врачу домой и забирает золото, пригрозив, что отвечать придется именно доктору, а не ему. Клубок этих загадочных событий и предстоит распутать новому сотруднику таможни - Юрию Хорунжеву.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Криминал

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb