Биография

Вадим Яковлев — актер театра, кино, мастер дубляжа. На его счету более 130 работ в кино. Артист не только играл характерные и разноплановые роли, но и озвучивал героев зарубежных кинолент. Будущий актер родился во Владимире в 1946 году. Его отец был известным артистом РСФСР, а мать — профессиональной художницей. С раннего детства мальчик познакомился с театральным искусством, часто бывал на работе отца и наблюдал за актерской игрой. Окончив школу, юноша поступил в ЛГИТМиК. Первые роли Вадим Яковлев исполнил на сцене Театра им. Ленинского комсомола, куда его приняли после окончания вуза в 1967 году. С 1987 года начал сотрудничать с Театром им. Пушкина, но спустя четыре года вернулся в родной театр. Кинематографическая карьера актера началась с 1963 году. Его дебютной работой стала роль в картине «День счастья». Затем небольшие роли он исполнил в лентах «Происшествие, которого никто не заметил», «Воскресенье в понедельник». Зрители запомнили персонажей Вадима Яковлева в фильмах «Вариант \"Омега\"», «Долгие версты войны», «Легко быть добрым», «Фронт в тылу врага», «Восемь дней надежды». Особую популярность актеру принесла главная роль в сериале «Агент национальной безопасности»."