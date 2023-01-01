Ижорский батальон (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Фильм о судьбах воинов Ижорского батальона. Сформированный из работников завода, батальон принял участие в решающих сражениях против регулярных частей гитлеровской армии и закончил свой героический путь на побережье Балтийского моря.



Ижорский батальон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.