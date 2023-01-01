Ижорский батальон
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Ижорский батальон

Ижорский батальон (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

9.11972, Ижорский батальон
Военный88 мин18+

О фильме

Фильм о судьбах воинов Ижорского батальона. Сформированный из работников завода, батальон принял участие в решающих сражениях против регулярных частей гитлеровской армии и закончил свой героический путь на побережье Балтийского моря.

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Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb