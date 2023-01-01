Ижорский батальон (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
9.11972, Ижорский батальон
Военный88 мин18+
О фильме
Фильм о судьбах воинов Ижорского батальона. Сформированный из работников завода, батальон принял участие в решающих сражениях против регулярных частей гитлеровской армии и закончил свой героический путь на побережье Балтийского моря.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВЖАктёр
Виктор
Жуков
- ИЮАктриса
Ирина
Юревич
- СПАктёр
Сергей
Приселков
- БЧАктёр
Борис
Чирков
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ВКАктёр
Василий
Корзун
- Актёр
Вадим
Яковлев
- Актёр
Леонид
Неведомский
- ГСАктёр
Глеб
Селянин
- ИКАктриса
Инна
Кондратьева
- СДСценарист
Сергей
Давыдов
- ОШСценарист
Олег
Шестинский
- ВБОператор
Владимир
Бурыкин
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян