Виктор Ильичев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 февраля 1946 г. (64 года)
- Дата смерти
- 8 октября 2010 г.
Биография
Виктор Ильичев — актер, заслуженный артист РСФСР. Родился в Ленинграде 5 февраля 1946 года. Когда Виктор был еще ребенком, родители заметили артистизм сына и привели его в театральную мастерскую. Сцена Ильичеву понравилась и подростком он решил поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Получив образование, устроился в театр имени Ленинского комсомола, теперь это «Балтийский дом». Следующей остановкой на пути к популярности был академический театр имени В. Ф. Комиссаржевской. Оттуда уже актер отправился на киностудию «Ленфильм». Фильмография Виктора Ильичева насчитывает более сотни картин. Наиболее известные из них: «Старшая сестра», «Комиссар», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Степень риска», «Мама вышла замуж», «Драма из старинной жизни», «Учитель пения», «Вылет задерживается», «Собака на сене», «Соль земли», «Трое в лодке, не считая собаки», «Смотри в оба!», «Затишье», «Инспектор ГАИ», «Трест, который лопнул», «Ученик лекаря», «Витя Глушаков — друг апачей», «Зеленый фургон», «Макар-следопыт», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гений».
Фильмография
Актёр
- 7.8
Воля вселенной1988, 66 минБесплатно
Хорошо сидим!1986, 71 мин
- 8.4
Радуница1984, 73 минБесплатно
- 9.2
Ученик лекаря1983, 67 минБесплатно
- 9.3
Инспектор ГАИ1982, 75 минБесплатно
- 8.8
Таможня1982, 73 минБесплатно
- 9.0
Смотри в оба!1981, 73 минБесплатно
- 8.6
Амнистия1981, 74 минБесплатно
- 7.7
Вечерний лабиринт1980, 71 мин
- 8.7
Фрак для шалопая1979, 66 минБесплатно
- 8.3
Венок сонетов1977, 85 минБесплатно
- 9.7
Собака на сене1977
- 9.4
Вылет задерживается1974, 73 мин
- 8.7
Звезда экрана1974, 85 минБесплатно
- 8.4
Завтра, третьего апреля ...1969, 71 минБесплатно
- 9.1
Мама вышла замуж1969, 80 минБесплатно
- 7.9
Личная жизнь Кузяева Валентина1967, 64 минБесплатно