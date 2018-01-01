Биография

Виктор Ильичев — актер, заслуженный артист РСФСР. Родился в Ленинграде 5 февраля 1946 года. Когда Виктор был еще ребенком, родители заметили артистизм сына и привели его в театральную мастерскую. Сцена Ильичеву понравилась и подростком он решил поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Получив образование, устроился в театр имени Ленинского комсомола, теперь это «Балтийский дом». Следующей остановкой на пути к популярности был академический театр имени В. Ф. Комиссаржевской. Оттуда уже актер отправился на киностудию «Ленфильм». Фильмография Виктора Ильичева насчитывает более сотни картин. Наиболее известные из них: «Старшая сестра», «Комиссар», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Степень риска», «Мама вышла замуж», «Драма из старинной жизни», «Учитель пения», «Вылет задерживается», «Собака на сене», «Соль земли», «Трое в лодке, не считая собаки», «Смотри в оба!», «Затишье», «Инспектор ГАИ», «Трест, который лопнул», «Ученик лекаря», «Витя Глушаков — друг апачей», «Зеленый фургон», «Макар-следопыт», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гений».