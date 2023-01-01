Амнистия (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Простой слесарь получает возможность шантажировать руководство фабрики. Сатирическая комедия с Роланом Быковым и Георгием Бурковым. Из-за слесаря Соловейчика налаженная работа фабрики игрушек оказывается под угрозой. Начальство в панике: оплошность одного человека может дорого обойтись всему коллективу. Тем более, что на носу празднование 50-го юбилея предприятия. Чтобы по-тихому замять дело, Соловейчика освобождают из милиции и проводят над ним товарищеский суд. На заседании Соловейчику удается заболтать присутствующих, и после чистосердечного признания его наказание ограничивают строгим выговором и воспитательными мерами. Слесарь-дебошир, в свою очередь, начинает пользоваться новым положением. К чему это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Амнистия» 1980 года на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВПРежиссёр
Валерий
Пономарев
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актриса
Елена
Санаева
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ЕКАктриса
Елена
Козлитина
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ТУАктриса
Татьяна
Ухарова
- ЛКАктёр
Леонид
Крюк
- ТМАктриса
Тамара
Муженко
- ГОАктриса
Галина
Орлова
- НМСценарист
Николай
Матуковский
- СТ�Продюсер
Степан
Терещенко
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ГТХудожник
Г.
Терещенко
- ТШМонтажёр
Татьяна
Ширяева
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов