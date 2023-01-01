Амнистия (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Простой слесарь получает возможность шантажировать руководство фабрики. Сатирическая комедия с Роланом Быковым и Георгием Бурковым. Из-за слесаря Соловейчика налаженная работа фабрики игрушек оказывается под угрозой. Начальство в панике: оплошность одного человека может дорого обойтись всему коллективу. Тем более, что на носу празднование 50-го юбилея предприятия. Чтобы по-тихому замять дело, Соловейчика освобождают из милиции и проводят над ним товарищеский суд. На заседании Соловейчику удается заболтать присутствующих, и после чистосердечного признания его наказание ограничивают строгим выговором и воспитательными мерами. Слесарь-дебошир, в свою очередь, начинает пользоваться новым положением. К чему это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Амнистия» 1980 года на Wink.



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