Биография

Иван Рыжов – актер кино и театра. Он широко известен как советским, так и российским телезрителям. За достижения в области кинематографа артист получил звание народного. Он является обладателем еще нескольких наград. Рыжов фактически пожил в трех государствах: родился в Российской империи, застал революцию и почти всю творческую жизнь прожил в СССР, а скончался уже в России в 2004 году. О ранних годах артиста имеется немного сведений: он предпочитал не рассказывать о том периоде. Известно, что родители были крестьянами, и до некоторого времени мальчик даже не помышлял об актерской профессии, но, побывав с классом в московском театре, понял, что хочет выступать на сцене. В копилке актера – чуть менее ста пятидесяти работ. Роли Ивана Рыжова были разнообразны, но играть он предпочитал персонажей глубоких, сложных, с богатым внутренним миром. Трудно назвать самый запоминающийся фильм Ивана Рыжова. Это и «Калина красная», и «Угрюм-река», и «Шаг с крыши». Актер с успехом воплощал ключевых персонажей и второстепенных героев, которые лишь в эпизоде появляются на экране. Любую работу он делал с присущими ему старанием и мастерством.