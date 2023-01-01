Иван Рыжов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 25 января 1913 г. (91 год)
- Дата смерти
- 15 марта 2004 г.
Биография
Иван Рыжов – актер кино и театра. Он широко известен как советским, так и российским телезрителям. За достижения в области кинематографа артист получил звание народного. Он является обладателем еще нескольких наград. Рыжов фактически пожил в трех государствах: родился в Российской империи, застал революцию и почти всю творческую жизнь прожил в СССР, а скончался уже в России в 2004 году. О ранних годах артиста имеется немного сведений: он предпочитал не рассказывать о том периоде. Известно, что родители были крестьянами, и до некоторого времени мальчик даже не помышлял об актерской профессии, но, побывав с классом в московском театре, понял, что хочет выступать на сцене. В копилке актера – чуть менее ста пятидесяти работ. Роли Ивана Рыжова были разнообразны, но играть он предпочитал персонажей глубоких, сложных, с богатым внутренним миром. Трудно назвать самый запоминающийся фильм Ивана Рыжова. Это и «Калина красная», и «Угрюм-река», и «Шаг с крыши». Актер с успехом воплощал ключевых персонажей и второстепенных героев, которые лишь в эпизоде появляются на экране. Любую работу он делал с присущими ему старанием и мастерством.
Фильмография
Актёр
- 8.6
Елки-палки!..1988, 84 минБесплатно
- 9.4
Однолюбы1982, 76 минБесплатно
- 9.4
Огарева, 61981, 83 минБесплатно
- 8.6
Амнистия1981, 74 минБесплатно
- 7.7
Дюма на Кавказе1979, 68 минБесплатно
- 9.6
Белый Бим Черное ухо1976
- 7.5
Жребий1974, 78 минБесплатно
- 8.6
Иван да Марья1974, 82 минБесплатно
- 8.8
Облака1973, 76 минБесплатно
- 9.4
Печки-лавочки1972, 95 минБесплатно
- 8.3
Орлята Чапая1968, 79 минБесплатно
- 8.3
Разбудите Мухина!1968, 79 минБесплатно
- 8.8
Веселые Расплюевские дни1966, 84 минБесплатно
- 8.2
Серая болезнь1966, 88 минБесплатно
- 8.6
Приезжайте на Байкал1965, 69 минБесплатно
- 9.3
Им покоряется небо1963, 96 минБесплатно
- 8.0
Мы вас любим1962, 81 минБесплатно
- 8.8
Девичья весна1960, 92 минБесплатно
- 8.6
Юность наших отцов1958, 77 минБесплатно