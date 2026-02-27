Три дня в Москве (сериал, 1974) смотреть онлайн

Для выполнения поручения своего начальства (а именно - посмотреть столицу) из Сибири в Москву прилетел молоденький милиционер Иван Федотов, и сразу попал в нелепую ситуацию. Он показался подозрительным одной бдительной гражданке, которая сдала милиционера в милицию. Там очаровательная Оля, младший лейтенант, во всем разобралась, но получивший свободу Иван, похоже влюбился в свою коллегу. Так начались приключения столичного гостя.

