Три дня в Москве (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн
1974, Три дня в Москве. Сезон 1 2 серии
Комедия12+
Сезоны и серии
О сериале
Для выполнения поручения своего начальства (а именно - посмотреть столицу) из Сибири в Москву прилетел молоденький милиционер Иван Федотов, и сразу попал в нелепую ситуацию. Он показался подозрительным одной бдительной гражданке, которая сдала милиционера в милицию. Там очаровательная Оля, младший лейтенант, во всем разобралась, но получивший свободу Иван, похоже влюбился в свою коллегу. Так начались приключения столичного гостя.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Коренев
- Актёр
Семен
Морозов
- Актриса
Наталья
Варлей
- Актёр
Станислав
Садальский
- МКАктриса
Мария
Коренева
- Актриса
Светлана
Крючкова
- Актёр
Евгений
Весник
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- АВАктёр
Анатолий
Веденкин
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменков
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- ЛЧАктёр
Леонид
Чубаров
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменко
- ВОАктёр
Владимир
Обрезков
- РКАктриса
Раиса
Конюхова
- АИСценарист
Альберт
Иванов
- ВВХудожник
Валентин
Вырвич
- ИБХудожница
Ирина
Белякова
- ПЧМонтажёр
П.
Чечеткина
- ЮСОператор
Юрий
Сокол
- ЭККомпозитор
Эдуард
Колмановский