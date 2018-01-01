Wink
Сериалы
Три дня в Москве
Актёры и съёмочная группа сериала «Три дня в Москве»

Актёры и съёмочная группа сериала «Три дня в Москве»

Режиссёры

Алексей Коренев

Алексей Коренев

Режиссёр

Актёры

Семен Морозов

Семен Морозов

АктёрИван Федотов
Наталья Варлей

Наталья Варлей

АктрисаОля Потапова
Станислав Садальский

Станислав Садальский

АктёрГерман Коробков
Мария Коренева

Мария Коренева

АктрисаЛена
Светлана Крючкова

Светлана Крючкова

АктрисаВера
Евгений Весник

Евгений Весник

АктёрАндрей Петрович
Валентина Сперантова

Валентина Сперантова

Актрисабабушка
Анатолий Веденкин

Анатолий Веденкин

Актёрсержант
Юрий Кузьменков

Юрий Кузьменков

АктёрИволгин
Иван Рыжов

Иван Рыжов

АктёрСтепанов Пётр Семёнович
Ирина Мурзаева

Ирина Мурзаева

АктрисаМатрёна
Леонид Чубаров

Леонид Чубаров

Актёр
Юрий Кузьменко

Юрий Кузьменко

Актёр
Владимир Обрезков

Владимир Обрезков

АктёрКоля
Раиса Конюхова

Раиса Конюхова

Актрисаадминистратор гостиницы

Сценаристы

Альберт Иванов

Альберт Иванов

Сценарист

Художники

Валентин Вырвич

Валентин Вырвич

Художник
Ирина Белякова

Ирина Белякова

Художница

Монтажёры

П. Чечеткина

П. Чечеткина

Монтажёр

Операторы

Юрий Сокол

Юрий Сокол

Yuri Sokol
Оператор

Композиторы

Эдуард Колмановский

Эдуард Колмановский

Композитор