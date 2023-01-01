Биография

Наталья Владимировна Варлей – российская киноактриса и по совместительству артистка цирка. Обладательница Государственной премии им. Крупской. Актриса Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года. Все детство она проживала в Мурманске. У Натальи есть младшая сестра Ирина. С ранних лет Наталья Варлей была очень талантливой девочкой. В 4 года она уже написала свои первые стихи и изъявила желание обучаться в музыкальной школе. Позже у Натальи обнаружили заболевание, которое запрещало физические нагрузки. В 11-летнем возрасте девочка поступила в цирковую студию, с красным дипломом окончила отделение акробатики. После карьеры в цирке девушка решила поступить в театральное училище и связать свою жизнь именно с этим направлением искусства. В личной жизни Варлей все складывалось не слишком гладко. Впервые она вышла замуж в 1967 году, но семейный союз продержался всего лишь год. Удачным брак оказался лишь на третий раз. Карьеру актрисы начала в 1962 году. Тогда роли Натальи Варлей были второстепенными. Со временем она набиралась опыта и стала более заметной. Тогда ей начали предлагать съемки в главных ролях. Самой известной стала главная роль в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», после которой актриса, как говорится, проснулась знаменитой. Среди фильмов есть и другие, которые поклонники оценили так же высоко: «Огненные дороги», «Старые песни о главном». В каждую роль Варлей входила очень легко.