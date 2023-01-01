Вий (фильм, 1967) смотреть онлайн

Сюжет

«Вий» — это мистический фильм по одноименному произведению Николая Гоголя. Гордость советского кинематографа с Натальей Варлей и Леонидом Куравлевым о столкновении с нечистой силой никого не оставит равнодушным. Смотрите первый советский и самый зрелищный для того времени фильм ужасов бе�сплатно в онлайн-кинозале more.tv. Видео в хорошем качестве позволит насладиться талантливой игрой актеров и леденящим кровь сюжетом.



В центре истории студент Хома Брут, который избил ведьму. От побоев она скончалась, а перед смертью превратилась в молодую красивую панночку. Отец девушки, исполняя ее предсмертную просьбу, обещает Хоме хорошее вознаграждение, если тот будет читать Псалтирь над гробом покойной. В одинокой и всеми забытой церквушке герой должен провести три ночи. Неожиданно он понимает, что панночка и есть та самая ведьма, которая теперь хочет ему отомстить…Страшно? Включайте видео в хорошем качестве на нашем сайте. Следите за тем, как будут разворачиваться события и что ждет главного героя. Кто окажется сильнее — он или потусторонние силы? Просмотр бесплатный.



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