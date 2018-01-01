Wink
Александр Птушко
Александр Птушко

Александр Птушко

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер, Художник
Дата рождения
19 апреля 1900 г. (72 года)
Дата смерти
6 марта 1973 г.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Продюсер

Художник