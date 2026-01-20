Каменный цветок (фильм, 1946) смотреть онлайн
9.41946, Каменный цветок
Фэнтези, Драма77 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Много хороших мастеров на Урале, какие только диковинные вещицы не вырезают они из камня. Но лучше всех — Данила-мастер. Не была отбоя от заказчиков у Данилы, но запал ему в душу цветок каменный. Люди сказывали, кто увидит хоть раз этот цветок у Хозяйки Медной горы, тот навсегда покой потеряет, настолько хороша эта работа. И решил Данила отправиться в подземное царство и своими глазами увидеть это чудо невиданное.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb