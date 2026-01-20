Много хороших мастеров на Урале, какие только диковинные вещицы не вырезают они из камня. Но лучше всех — Данила-мастер. Не была отбоя от заказчиков у Данилы, но запал ему в душу цветок каменный. Люди сказывали, кто увидит хоть раз этот цветок у Хозяйки Медной горы, тот навсегда покой потеряет, настолько хороша эта работа. И решил Данила отправиться в подземное царство и своими глазами увидеть это чудо невиданное.

