Студентка
Wink
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Студентка
8.61988, L'étudiante
Мелодрама, Комедия99 мин18+
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Студентка (фильм, 1988) смотреть онлайн

О фильме

Валентина выросла, ей исполнился двадцать один год и она сейчас подрабатывает учительницей и готовится к важным экзаменам в университете. В это время она встречает Неда, музыканта, который надеется когда-нибудь стать композитором. Несмотря на то, что они оба работают в разное время и с трудом находят время для встреч, между ними возникает пылкая связь. И на экзамене в Сорбонне Валентина анализирует свои отношения с Недом при рассмотрении сухой диссертации по мольеровскому «Мизантропу».

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Студентка»