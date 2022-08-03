Валентина выросла, ей исполнился двадцать один год и она сейчас подрабатывает учительницей и готовится к важным экзаменам в университете. В это время она встречает Неда, музыканта, который надеется когда-нибудь стать композитором. Несмотря на то, что они оба работают в разное время и с трудом находят время для встреч, между ними возникает пылкая связь. И на экзамене в Сорбонне Валентина анализирует свои отношения с Недом при рассмотрении сухой диссертации по мольеровскому «Мизантропу».

