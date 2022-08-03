8.61988, L'étudiante
Мелодрама, Комедия99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Студентка (фильм, 1988) смотреть онлайн
О фильме
Валентина выросла, ей исполнился двадцать один год и она сейчас подрабатывает учительницей и готовится к важным экзаменам в университете. В это время она встречает Неда, музыканта, который надеется когда-нибудь стать композитором. Несмотря на то, что они оба работают в разное время и с трудом находят время для встреч, между ними возникает пылкая связь. И на экзамене в Сорбонне Валентина анализирует свои отношения с Недом при рассмотрении сухой диссертации по мольеровскому «Мизантропу».
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КПРежиссёр
Клод
Пиното
- Актриса
Софи
Марсо
- ВЛАктёр
Венсан
Линдон
- ЭВАктриса
Элизабет
Витали
- ЖЛАктёр
Жан-Клод
Легэ
- ЭПАктриса
Элена
Помпеи
- РЭАктёр
Роберто
Эттиэс
- БШАктриса
Бриджитт
Шамаранд
- КПАктёр
Кристиан
Перейра
- БЧАктёр
Беппе
Черличи
- НМАктриса
Натали
Манн
- КПСценарист
Клод
Пиното
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- Актриса дубляжа
Наталья
Варлей
- Актёр дубляжа
Сергей
Мартынов
- ВТАктриса дубляжа
Валентина
Тэжик
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- ИРОператор
Ив
Родаллек
- ВККомпозитор
Владимир
Косма