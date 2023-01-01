Биография

Сергей Мартынов — российский актер кино, мастер дубляжа. Родился в поселке Александровка Ростовской области 25 января 1952 года. После школы отправился в Москву. Поступил во Всероссийский госинститут кинематографии им. С. А. Герасимова, который успешно окончил в 1972 году и стал дипломированным артистом. Сергей Мартынов начинал свой путь в кино с озвучивания фильмов. Впервые появился на экранах в качестве актера в 1972 году, сразу после выпуска из ВГИКа. А в 1973 году вышел фильм с его участием «И на Тихом океане». В 1974 году актер сыграл одного из центральных персонажей в драмах «Абитуриентка» и «Следую своим курсом», а также главного героя в сказке «Царевич Проша». В 1975 году его утвердили на главную роль в серии фильмов «Отец и сын». В 1980-х годах снимался в короткометражной ленте «Гость», картине «До свидания, лето», детективе «Ларец Марии Медичи». Сергей играл главные роли в лентах «Товарищ Иннокентий», экранизации одной из шекспировских пьес «Любовью за любовь». В конце 1990-х – 2000-х годах снимался в картинах «Сувенир для прокурора», «Солнечный удар», «Самоубийцы». Сергей является мастером дубляжа, за свою карьеру озвучил более 70 фильмов. Среди них «Список Шиндлера» США, «Сети любви» Индия, «Трое мужчин и младенец в люльке», «Берег правый, берег левый» Франция.