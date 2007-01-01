Двое в доме (мультфильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рыжий кот, уходя из дома, захватил в собой только узелок и любимую книгу. В густом лесу он встретил медведя, которому тоже некуда идти. Новые приятели натыкаются на избушку, в которой собираются поселится вместе. Мурлыка сразу приступает к уборке, вытирает пыль и снимает паутину, прогоняет проч�ь крыс. Однако косолапому больше нравится беспорядок и кавардак. Помогать коту он вовсе не собирается. Сгладить конфликт зачастую помогает задорная песенка, но на это раз становится только хуже…



Двое в доме смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.